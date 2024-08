Mercato, tensione tra Juventus e Real Madrid per Morata, incontro saltato

La dirigenza madrilena vuole esercitare il diritto di recompra nonostante le pressioni della Juventus

FUTURO MORATA

TORINO – Sembra sempre più lontano dalla Juventus il futuro di Alvaro Morata. Nonostante le parole dell'attaccante spagnolo, che aveva dichiarato dal ritiro della sua Nazionale di stare bene a Torino, il Real Madrid è intenzionato ad esercitare il diritto di recompra. La Juventus sta provando in tutti i modi a trattenerlo, e le continue proposte avrebbero dato fastidio alla dirigenza madrilena. E' per questo motivo, come riporta Sportmediaset, che l'incontro di oggi sarebbe saltato. In ogni caso Morata potrebbe tornare a Madrid solamente per poco. Sono molte le società che vorrebbero averlo la prossima stagione.

INGHILTERRA

Il Chelsea di Antonio Conte è la squadra più accreditata. I blues sarebbero addirittura disposti ad acquistarlo prima degli Europei.

INGHILTERRA 2

Wenger è innamorato di lui, tant'è che l'Arsenal è la prima società che si è fatta avanti per lui. I gunners sono disposti a follie pur di averlo la prossima stagione.

INGHILTERRA 3

Delle tre inglesi, il Manchester United di Mourinho sembra il meno accreditato per arrivare allo spagnolo. Il sogno continua ad essere Ibrahimovic, il quale però non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro.

FRANCIA

Non è un segreto che il Psg, con l'addio di Ibrahimovic, e le tante offerte per Cavani, stia cercando un attaccante. Il nome di Morata piace, e i francesi nelle scorse settimane hanno anche avuto un incontro con l'agente del giocatore.

GERMANIA

Anche il Bayern Monaco di Carlo Ancelotti in corsa per Morata, il calciatore però non sembra affascinato dal campionato tedesco.

ITALIA

A sorpresa, sempre secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche il Napoli avrebbe sondato la possibilità di strappare Morata alla Juventus. Il giocatore però non gradisce la destinazione, e ha già scartato quest’ipotesi.