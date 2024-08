Marotta: “Dani Alves? Ci abbiamo puntato. Per Morata incontro la prossima settimana”

Le parole del ds bianconero nel corso di una mostra a Torino

MAROTTA

TORINO – Intervenuto prima dell'inaugurazione di una mostra intitolata "L'arte di vincere", che si è tenuta a Torino, Beppe Marotta, ha fatto il punto sul mercato dei bianconeri, svelando dettagli interessanti su tutte le trattative tenute in piedi dalla Juventus. "Vogliamo conquistare il sesto scudetto, e vogliamo fare il meglio possibile anche in Europa. Per questo vogliamo fare il nostro meglio sul mercato".

IL PRIMO ACQUISTO

Marotta è intervenuto in merito alla questione Dani Alves. Il giocatore del Barcellona è in dirittura di arrivo a Torino, e presto vestirà la maglia bianconera. "Dani Alves? Abbiamo puntato le nostre attenzioni su di lui. Va definito il suo rapporto col Barcellona, se arrivasse una sua disponibilità cercheremo di andare a delineare un rapporto contrattuale con lui. Da questo punto di vista sono molto ottimista".

IN PARTENZA

Marotta si è poi espresso anche in merito alla delicata questione Morata. Lo spagnolo è destinato a tornare a Madrid anche se solo di passaggio. Difficile che rimanga alla Juventus, ma il ds ci proverà fino alla fine. "Abbiamo incontrato Perez ma non ne abbiamo parlato. Ne parleremo la prossima settimana in un incontro chiarificatore. E' un giocatore su cui puntiamo ma c'è questa spada di Damocle della clausola. Cercheremo di portarcelo a casa, bisogna vedere quali sono gli interessi del Real Madrid. Ci possono essere anche altre situazioni interessanti col club spagnolo".

OPERAZIONI SPAGNOLE

Marotta infine ha detto la sua sui possibili acquisti di Mascherano e Andrè Gomes per il centrocampo, due giocatori che si segue con molta attenzione. “Sono operazioni difficili anche se sono due giocatori molto interessanti. Ritoccheremo l’organico con poche operazioni ma di grandi qualità: dobbiamo ridurre l’organico perché ce lo impone la nuova norma della Figc”.