Allegri vuole una Juve camaleontica: tutte le soluzioni del prossimo anno

Max Allegri vorrebbe avere una squadra camaleontica in grado di adattarsi a varie soluzioni tattiche, compreso anche il famoso 4-3-1-2 che tanto piace al tecnico bianconero

IL FUTURO

Il prossimo mercato estivo porterà alla Juve tante novità e i bianconeri dovranno fare delle scelte importanti per il prossimo anno. Max Allegri vorrebbe avere una squadra camaleontica in grado di adattarsi a varie soluzioni tattiche, compreso anche il famoso 4-3-1-2 che tanto piace al tecnico bianconero. Allegri comunque non mollerà la difesa a 3, mentre l'ipotesi 4-4-2 verrà riproposta più difficilmente visto che non tutti i nuovi acquisti possono adattarsi al meglio a questa soluzione. La prima soluzione sarà comunque il 3-5-2, vediamo quali saranno i confermati da Max Allegri con questa scelta:

3-5-2

Tre nuovi innesti e tante conferme in caso di 3-5-2, con la Juve che si rinforzerebbe con tre grandi colpi:

INNESTI

Ecco l'undici ideale per Max Allegri in caso di 3-5-2. La difesa a 3 però non convince il tecnico bianconero, che preferirebbe giocare a 4 ed ecco che allora potrebbe puntare forte sul 4-3-3:

4-3-3

Anche in questo caso tre acquisti nuovi acquisti nell'undici ideale, con Chiellini che si alternerebbe a Benatia e Dybala adattato sulla fascia insieme a tre nuovi protagonisti per il reparto avanzato:

NUOVI PROTAGONISTI

Cavani sempre al centro dell'attacco, Berardi nuovo protagonista della fascia destra e Pastore che andrà in appoggio degli attaccanti. Il sogno di Allegri è pero puntare sul 4-3-1-2 e anche qui le soluzioni non mancano:

4-3-1-2

Ben quattro nuovi acquisti per accontentare Allegri e permettergli di giocare con il 4-3-1-2, tante le soluzioni nuove che potrebbero cambiare la Juve:

SOLUZIONI NUOVE

Nuova disposizione ma vecchi giocatori, gli obiettivi bianconeri sono quelli e Allegri può gestirli in tanti modi. L'ultima soluzione, quella più gradita nelle partite di Champions, porterebbe al 4-4-2:

4-4-2

Tre nuovi protagonisti e soprattutto riserve di lusso per la Juve con il 4-4-2, tante le scelte che dovrebbe fare Allegri per decidere il migliore undici da mandare in campo:

QUANTE SCELTE

Tante soluzioni, tra Kanté e Pastore in panchina, Mandzukic e Zaza riserve in attacco e Barzagli e Chiellini pronti a subentrare per coprire la difesa:

La Juve, che non vorrebbe cedere Pogba, si prepara comunque a sostituirlo con un nuovo nome per la mediana: