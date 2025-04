Buffon: “Con Tudor Juve più unita. Motta? Ho fiducia in quello che diventerà”

Intervenuto dagli studi di Dazn Gianluigi Buffon ha parlato della squadra di Tudor: "Penso che alla fine andrà in Champions"

Intervenuto dagli studi di Dazn Gianluigi Buffon ha parlato della squadra di Tudor: “Questa Juve mi pare unita, prima ognuno andava per la sua strada. Li vedevo più in difficoltà e senza un pensiero comune: sembrava che ognuno desse la sua interpretazione. Stasera sembrava che avessero qualcosa in più da dirsi e condividere. Lotta Champions? Penso che la Juve alla fine ce la farà. Per il resto, per quello che si vede, sarei costretto a dirti il Bologna, ma vuol dire che devi togliere le altre squadre più in forma… Troppi capitani alla Juve? La prima cosa che devi fare è conoscere la storia della squadra in cui vai. Entri nello spogliatoio della Juve e vedi tutte le foto di 100 anni storia. E ti deve far pensare che un capitano va trovato”.

Juve, le parole di Buffon

Su Thiago Motta: "Nel suo percorso di crescita anche questo tipo di step gli farà bene per migliorare ancora. Sul futuro di Thiago e su quello che diventerà ho tanta fiducia". Su Kean e Fagioli: "Moise deve fare quello che lo rende felice. Ci sono alcuni giocatori che hanno bisogno di determinati ambienti per performare al meglio. Lui a Firenze ha trovato questa situazione. Ci sono anche altri esempi come Fagioli, anche per lui è stata una cosa simile. La sua esigenza era trovare una squadra che gli desse fiducia".