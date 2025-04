Juve, Giannichedda difende Motta: “È stato bello veder giocare i bianconeri”

Intervistato da DotSport l'ex Juve Giuliano Giannichedda ha difeso l'operato dell'ormai ex allenatore bianconero Thiago Motta

Intervistato da DotSport l’ex Juve Giuliano Giannichedda ha difeso l’operato dell’ormai ex allenatore bianconero Thiago Motta: “Thiago Motta l’anno scorso è stato il migliore allenatore. Ha portato il Bologna a un traguardo storico, ma mi piace proprio la filosofia della squadra. Sente la partita, la legge bene. Per me è stato bello veder giocare anche i bianconeri”.

Juve, le parole di Motta

Risultati al di sotto delle aspettative e tante, troppe partite perse. Nel corso dell’ultima pausa per le nazionali la Juve ha quindi deciso di esonerare Thiago Motta e di affidare la panchina bianconera per le ultime nove partite della stagione a Igor Tudor. In una recente intervista, però, l’ex tecnico bianconero ha voluto difendere il proprio operato: “Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d’accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto in classifica che era, a inizio stagione, l’obiettivo prioritario. Quando ho accettato questo incarico, con grande entusiasmo, sapevo che sarebbe stato un progetto triennale, fondato su una profonda rivoluzione della squadra, sul suo radicale ringiovanimento. Se cambierei qualcosa? Tante cose abbiamo fatto bene, tante altre le cambierei, di sicuro. Nessuno che non sia arrogante nega i propri errori. Ma non accetto che si butti via tutto il lavoro fatto”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<