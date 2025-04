Trevisani: “Spirito diverso ma i due problemi della Juve restano”

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Trevisani ha analizzato la prestazione della Juve di Tudor contro la Roma

Intervenuto nel corso di Pressing il giornalista Trevisani ha analizzato la prestazione della Juve di Tudor contro la Roma: “Vediamo uno spirito diverso ma i due grandi problemi che c’erano prima ci sono ancora: Koopmeiners e Vlahovic. La Juve era solida anche prima e bruttarella anche prima. Se c’è una cosa che la squadra ha sempre avuto prima del tracollo con Atalanta e Fiorentina era la solidità, poi è sempre stata bruttarella. La squadra non gioca un calcio paradisiaco, Svilar ha fatto una parata”.

Juve, le parole di Tudor

Al termine della partita in conferenza stampa Tudor ha detto: “Abbiamo fatto un gran bel primo tempo, siamo scesi in campo con personalità e voglia di giocare, e non era scontato. In questo periodo, venire qui non è semplice. Sono molto contento di come abbiamo interpretato la partita. Poi è chiaro, nel secondo tempo hanno cambiato un po’ il sistema, ed è normale: vieni a giocare in casa della Roma, che veniva da sette vittorie consecutive, qualcosa ti toglie. Abbiamo concesso quel calcio d’angolo, abbiamo subito il colpo, ma alla fine abbiamo chiuso bene. Avremmo voluto trovare anche il secondo gol, e in effetti siamo stati abbastanza pericolosi per poterlo fare. Tutto sommato, è un pareggio che accettiamo: ci dà consapevolezza e positività, e ci spinge a lavorare ancora di più per crescere nelle prossime partite”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<