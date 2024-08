Il capitano della Juve ormai viaggia verso i 40 anni e si avvicina l'ora del ritiro, ora i bianconeri devono trovare chi possa prendere il suo posto

In amicizia

TORINO – Thibaut Courtois è uno dei papabili. Portiere giovane, ha 24 anni e costa intorno ai 35 milioni. Ora è al Chelsea, con il quale la Juve ha un ottimo rapporto. E’ già definibile un campione. VAI AL PROSSIMO

Low Cost

Nicola Leali, l’anno scorso al Frosinone, gioca ora in Grecia con l’Olympiakos. Giovane e di prospettiva, sarebbe il colpo low cost per il ruolo di portiere, avendo un prezzo che oscilla intorno ai 5 milioni di euro. E’ cresciuto alla Juve e sarebbe una possibile futura bandiera. VAI AL PROSSIMO

Astro emergente

Marco Sportiello sta crescendo esponenzialmente nelle ultime stagioni. La Juve lo tiene sotto osservazione. 24 anni, 10 milioni, esperienza in serie A: potrebbe essere lui l’uomo giusto. VAI AL PROSSIMO

Dalla Liga

Jan Oblak si sta mettendo in mostra con l’Atletico Madrid. Al momento il suo cartellino si aggira intorno ai 35 milioni di euro, ha 23 anni ma è già un’ottima garanzia tra i pali. Sarebbe un investimento importante per un giocatore più che pronto, senza contare che per ora l’Atletico ha anche Moyà tra i pali. VAI AL PROSSIMO

Il predestinato

Tacconi è sicuro che sarà lui l’erede di Buffon, e ci sono tutti i presupposti per credergli. Donnarumma è giovanissimo, già molto forte, e, anche se l’operazione sarebbe assai dispendiosa, la Juve avrebbe il futuro assicurato per altri 20 anni. VAI AL PROSSIMO

Qualità-prezzo

Mattia Perin si può già considerare un portiere di ottimo livello, e ha tutte le possibilità di migliorare ancora. Costa poco meno di 20 milioni ed ha 23 anni, la Juve potrebbe puntare su di lui per risparmiare un po’ ma essere comunque coperta. VAI AL PROSSIMO

Colpo in casa

Qualche anno fa era stato preso per questo: Neto doveva essere l’erede di Buffon. E’ ancora abbastanza giovane, già è della Juve e quindi non rappresenterebbe un’ulteriore spesa. Bisogna solo capire se ha ancora le capacità di raccogliere la pesante eredità dopo questo periodo di inattività. VAI AL PROSSIMO

Sondaggio

[poll id=”1222″]