Roma-Juve, la moviola di Calvarese: “Mani di Kelly? Giusto non intervenire”

Edoardo Benedetti TORINO

Sulle pagine di Tuttosport l’ex arbitro Calvarese ha analizzato la direzione di gara di Colombo in Roma-Juve: “Nel primo tempo, giusto il giallo a Cristante per una manata a Nico Gonzalez: non c’è intensità, vuole tenere l’avversario a distanza, non è da espulsione. Manca forse un provvedimento per Mancini, che assesta un duro colpo a Yildiz. Sull’ultima