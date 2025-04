Rassegna stampa – La Juve con Tudor lotta: bagarre Champions

Dal pareggio contro la Roma fino ai match di Napoli e Inter: tutte le principali novità sulla Juve e non solo

Oggi è lunedì 7 aprile 2025 e la redazione di Juvenews.eu vi augura una buonissima giornata. Andiamo alla scoperta delle principali notizie sulla Juve e non solo.

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport titola: “Tutta la verità”. E ancora: “Oggi Bologna-Napoli, domani Bayern-Inter”. In taglio alto: “Fenomenali”. A lato: “Mucchio Champions. La Roma si salva ma la Juve c’è. Adesso è quarta. Sette giornate thriller. Due posti per sei squadre” e “L’Atalanta rischia. Gasp: Il mio futuro non diventi un alibi”.

Corriere dello Sport

Il Corriere dello Sport apre con il pari tra giallorossi e bianconeri: “La Juve Loca. Rimontata dalla Roma. Baraonda Champions”. E ancora: “Pari all’Olimpico (1-1): Shomurodov risponde a Locatelli. Colpo Lazio”. In taglio alto: “Italiano-Conte, in palio c’è tutto”. In basso: “Festa Liverno: promosso in C” e “Fenomeno Antonelli, toglie i record a Vestappen”.

Tuttosport

“Con Igor si lotta”, questo il titolo di Tuttosport che apre con il pari della Vecchia Signora. E ancora: “A Roma un pari che vale: nuovo ardore per la Juve nella bagarre Champions” e “Perchè è diverso da Motta”. In basso: “Toro, li hai traditi”, “Samp a Picco. Idea Mancini per evitare la C”, “Cobolli e Darderi. Grand’Italia!”, “Ferrari, altro flop. Brivido Antonelli” e “Pogacar da urlo. Ora la Roubaix!”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<