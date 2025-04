Juve, Locatelli: “Per me la fascia da capitano è un orgoglio”

Le parole del capitano della Juve Manuel Locatelli al termine della partita di Serie A contro la Roma: "Forse potevamo fare di più"

Una rete bellissima e altrettanto importante: il protagonista in casa bianconera di Roma-Juve è stato senza ombra di dubbio Manuel Locatelli. Il centrocampista italiano ha giocato una partita di qualità e quantità, segnando un gol di rara bellezza. Il suo tiro al volo da fuori area è valso infatti il momentaneo vantaggio, poi recuperato dalla rete di Shomurodov. Alla fine i bianconeri hanno portato a casa un punto preziosissimo, che li tiene in piena lotta Champions.

Juve, le parole di Locatelli post Roma

Al termine della partita contro i giallorossi di Ranieri, Manuel Locatelli ai microfoni di Dazn ha detto: “Gigi (Buffon ndr.) sai cosa rappresenta la Juve per me, la fascia da capitano è un orgoglio. Devo essere un esempio per gli altri. Il gol che ti ho fatto mi ha cambiato la vita. Il gol di oggi è molto bello, potevamo forse fare di più. Il mister ci ha chiesto subito di credere in noi stessi. Per merito loro eravamo un po’ stanchi ma giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni, avere questo atteggiamento è molto importante per noi”. Nel frattempo arriva una notizia di mercato: la Juve valuta un colpo da 100 milioni di euro <<<