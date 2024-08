Un’estate da record: chi sfonderà il muro dei 100 milioni?

Questa può essere la sessione di mercato più ricca di sempre, con diversi colpi che potrebbero riscrivere la storia del calciomercato

UN’ESTATE CALDISSIMA

I primi giorni del mercato sono stati chiari: sarà un’estate da record quella del calciomercato. I milioni di sterline provenienti dalla Premier, i soldi cinesi che scaldano il mercato italiano e le superpotenze pronte a rinforzare ulteriormente le loro rose. Sarà un’estate calda, caldissima, con tanti nomi pronti a incendiare il mercato con vere e proprie aste multi-milionarie. Si rischia di riscrivere la storia del calciomercato, dove la famosa soglia dei 100 milioni potrebbe essere decisamente superata. Andiamo a vedere quali sono stati i colpi da record del passato e quali, eventualmente, potrebbero riscrivere la storia nei prossimi due mesi e mezzo: CONTINUA A LEGGERE

I QUASI CENTENARI

Sono tre i fuoriclasse “quasi centenari” che non sono riusciti a sfondare la soglia dei 100 milioni. Partiamo dal quinto giocatore più caro di sempre, Neymar jr, pagato dal Barcellona quasi 90 milioni di euro (dati transfermarkt) e protagonista insieme a Messi e Suarez di uno dei tridenti più forti della storia del calcio. Esattamente 90 milioni di euro ha speso la Juventus per portare a Torino Gonzalo Higuain lo scorso mese di agosto, con i bianconeri che hanno versato l’intera clausola rescissoria nelle casse del Napoli per vestire di bianconero il Pipita. Ultimo tra i “quasi centenari” l’extraterrestre portoghese Cristiano Ronaldo, che pochi giorni fa ha steso la Juve nella finale di Cardiff, è arrivato a Madrid per 94 milioni di euro dal Manchester United nell’estate del 2009. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

I DUE CENTENARI

Solo in due sono riusciti a sfondare il muro dei cento milioni, ed entrambi hanno un legame con la Premier League. Il primo è Gareth Bale, arrivato a Madrid dal Tottenham per 101 milioni di euro nell’estate del 2013. Il gallese è stato il primo giocatore della storia del calcio ad essere pagato più di 100 milioni, salvo poi essere superato la scorsa estate da Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato pagato dal Manchester United 105 milioni di euro, dopo che il classe ’93 si era trasferito alla Juventus a parametro zero tre anni prima. >>>VAI AL PROSSIMO<<<

I FUTURI CENTENARI?

Sono tre, se non addirittura quattro, i talenti che potrebbero sfondare il muro dei 100 milioni quest’estate. Il quarto sarebbe Paulo Dybala, il cui futuro è però a tinte bianconere a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte durante l’estate. Chi potrebbe eguagliare Pogba è Marco Verratti, che proprio oggi ha comunicato al Paris Saint Germain la sua volontà di valutare le offerte che arriveranno nei prossimi giorni. Ci pensa il Barcellona, che per il dopo Iniesta vuole solo l’ex Pescara, mentre la Juve monitora e studia il nuovo colpo “alla Higuain”. Urbano Cairo invece si è tutelato, ma forse non troppo, inserendo la clausola rescissoria da 100 milioni per Belotti. Il gallo piace moltissimo in Inghilterra, anche se la cifra fa paura. United e Chelsea lo seguono, i primi obiettivi Morata e Lukaku sono più economici, ma qualora non dovessero arrivare potrebbe esserci l’assalto al gallo granata. Chi invece potrebbe sbaragliare tutti e riscrivere la storia del calcio è Kylian Mbappé, il baby fenomeno del Monaco classe ’98 è seguito da tutta Europa. In Inghilterra ci pensano Arsenal, Liverpool e United, tutte pronte a sfondare il muro dei 100 milioni, ma su tutte spicca il Real Madrid che starebbe stanziando oltre 130 milioni di euro per convincere il Monaco a cedere Mbappé.