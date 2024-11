Tutti i momenti più belli di Dani Alves con il Barcellona

Dal suo arrivo nell'estate del 2008 fino alla sua ultima partita contro il Siviglia, il terzino brasiliano lascia splendidi ricordi in Catalogna

DANI ALVES

Il Barcellona si prepara a dire addio a Dani Alves, per questo ricordiamo i dieci momenti più belli ed emozionanti della sua avventura in blaugrana. Dal suo arrivo fino all’ultima partita giocata poco più di due settimane fa, il brasiliano lascia uno splendido ricordo a Barcellona, condito da ben 23 trofei vinti in soli 8 anni con la maglia blaugrana. Sei campionati spagnoli, quattro Cope del Re e altrettante Supercoppe di Spagna, tre Champions League, tre Supercoppe europee e tre Campionati del Mondo per club, questo il palmares di Dani Alves con il Barca. E adesso i tifosi della Juve si augurano di ripercorrere tutte queste gioie insieme a Dani Alves: CONTINUA A LEGGERE

ARRIVO

Dani Alves arriva al Barcellona nell'estate del 2008 dal Siviglia e viene presentato alla stampa e ai tifosi del Barca il 2 luglio al Camp Nou.

PRIMA GIOIA

Il 25 ottobre del 2008 segna il suo primo gol con la maglia del Barcellona nella vittoria casalinga per 5-0 contro l'Almeria

TRIPLETE

Dani Alves è stato un elemento imprescindibile del Barcellona che vinse il triplete sotto la guida di Pep Guardiola nella stagione 2008/2009.

100 VOLTE

Nella sua seconda stagione in maglia blaugrana Dani Alves raggiunge le 100 presenze con il Barcellona nella vittoria casalinga contro il Tenerife del 4 maggio 2010.

CLASICO

Il 25 gennaio del 2012 Dani Alves segna il suo primo gol nel clasico, una rete decisiva per garantire al Barca il passaggio del turno nei quarti di finale della Copa del Re.

200 DANI

Il 3 aprile del 2012 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan Dani Alves gioca la sua 200esima partita con il Barcellona.

DECISIVO

Nella stagione 2013/2014 Dani Alves è decisivo negli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, quando segnò sia all'andata che al ritorno aiutando il Barca a passare il turno.

RECORDMAN

Il 20 aprile del 2014 contro l'Athletic Bilbao, Dani Alves supera Phillip Cocu come secondo straniero con più presenze con la maglia del Barca, alle spalle solamente di Leo Messi. Chiuderà la sua avventura in blaugrana con 391 presenze.

ULTIMO GOL

Il 3 dicembre del 2014 Dani Alves segna il suo ultimo gol con la maglia del Barcellona in una sfida di Copa del Re contro il Villanovense.

L’ADDIO

Poco più di due settimane fa Dani Alves gioca, e vince, la sua ultima partita con il Barcellona nella finale di Copa del Re contro il Siviglia, guarda caso la sua ex squadra.