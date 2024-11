Mercato, non solo top player: i dieci flop dagli anni ’80 ad oggi

Non sempre la Juve ha fatto grandi colpi, i nomi che hanno maggiormente deluso nella loro avventura in bianconero

FLOP 10

Non solo Pogba e Higuain, la Juve non sempre è riuscita a fare il colpo dell'estate nel mercato. Dagli anni '80 ad oggi sono stati tanti i flop bianconeri, arrivati in pompa magna in estate che si sono poi rivelati dei bidoni. Centravanti decisivi e terzini fenomenali, sono tanti i "presunti" campioni arrivati a Torino per arricchire la Juve e che in realtà si sono rivelati dei clamorosi flop. Iniziamo con il nuovo bomber degli anni '80:

BOMBER

Ian Rush è arrivato dopo una carriera gloriosa al Liverpool per 7 miliardi di lire nell’estate del 1986, salvo poi tornare ai Reds dopo una sola stagione decisamente fallimentare.

MALAKA

Jorge Martinez è arrivato nell’estate del 2010 dal Catania per 12 milioni di euro dopo una stagione da assoluto protagonista in Sicilia. La sua avventura alla Juve è stato un assoluto fallimento, tanto che è stato girato in prestito ben quattro volte prima di terminare il suo contratto quest’estate.

IL MURO

Dario Knezevic è arrivato alla Juve dopo una clamorosa telenovela tra i bianconeri e il Torino, con i granata che avevano di fatto preso il centrale del Livorno. Il blitz di Secco aveva permesso alla Juve di raggiungere l’accordo per Knezevic, che ha salutato i bianconeri con sole due presenze all’attivo.

DOPO MICHEL

Marino Magrin è arrivato a Torino per sostituire Michel Platini. Acquistato dall’Atalanta per circa 3 miliardi ha fatto rimpiangere Le Roi e dopo sole due stagioni se n’è andato da Torino senza lasciare alcun ricordo.

LA FRECCIA OLANDESE

Eljero Elia è arrivato per 9 milioni di euro, ritenuto l’esterno ideale per il 4-2-4 di Antonio Conte. Il cambio di modulo e i problemi fisici ne hanno frenato la sua crescita ed è andato via senza lasciare alcuna traccia.

NUOVO ROBERTO CARLOS

Athirson è arrivato nell’estate del 2000 come “nuovo Roberto Carlos”. La sua avventura a Torino è stata un clamoroso fallimento ed è tornato in Brasile dopo una sola stagione.

NUMERO 10

Il talento da cui ripartire, questo doveva essere Diego Ribas Da Cunha. Pagato 23 milioni di euro dal Werder Brema, la sua classe si è vista solamente all’Olimpico contro la Roma dove ha realizzato una doppietta. Per il resto pochi lampi e tante difficoltà, prima dell’addio.

VICE ALEX

Juan Esnaider è arrivato per sostituire Alex Del Piero dopo il terribile infortunio al ginocchio di Udine. Furono spesi 12 miliardi per lui, cifra “buttata” al vento visto il suo rendimento a Torino.

MEDIANO “SARDO”

Fabian O’Neill è arrivato dal Cagliari in pompa magna per ben 18 miliardi, il suo rendimento non è stato all’altezza per usare un eufemismo e il ricordo lasciato a Torino è stato tutt’altro che positivo.

ESPERIENZA

Nicolas Anelka è arrivato nel gennaio del 2013 per portare esperienza nel gruppo della Juve di Conte, ma dopo sole due presenze in sei mesi ha lasciato Torino.

VOTA

