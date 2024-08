Sono cinque le proposte sul tavolo del Valencia per il talento portoghese che, con ogni probabilità, lascerà il club valenciano

E' uno degli uomini del mercato di quest'estate, intorno al nome di André Gomes si è scatenata una vera e propria asta in tutta Europa. Quest'oggi Sport ha ricapitolato le vari offerte per il portoghese, dalla proposta delle big spagnole fino alle sterline del Chelsea passando per l'offerta della Juve, che si è mossa per prima e sta lavorando sotto traccia:

Partendo dalla Premier è il Manchester United la prima squadra che si è fatta sentire dopo i bianconeri, confidando su Jorge Mendes. Con José Mourinho in panchina lo United sembrava in vantaggio per André Gomes ed erano pronti ad offrire oltre 40 milioni di euro, ma il rapporto instaurato con Raiola ha aperto uno spiraglio per Paul Pogba e per questo lo United si è tirato indietro.

53 milioni di euro, tanto ha offerto il Chelsea di Antonio Conte per André Gomes ma al momento ha ricevuto un secco no come risposta dal Valencia. I blues al momento sembrano in vantaggio, ma ci sarà da capire se proveranno l'ennesimo rilancio o meno.

Il Real Madrid sta lavorando per rinforzare pesantemente il centrocampo e dopo il rifiuto, almeno apparente, di Paul Pogba è corsa a due tra N'Golo Kanté e André Gomes. I due piacciono anche, casualmente, alla Juventus anche se il budget importante del Real mette i blancos in prima fila.

Altra big spagnola, altra squadra che sta cercando il grande rinforzo a centrocampo. Il Barca sta lavorando per trovare un giocatore di grande qualità da alternare al trio Busquets, Iniesta e Rakitic dopo il flop di Arda Turan. Al momento però i blaugrana non sembrano intenzionati a soddisfare le richieste del Valencia, superiori ai 50 milioni di euro.

La Juventus è stata la prima squadra a muoversi con decisione per André Gomes, trovando da circa due mesi un accordo con Jorge Mendes e aprendo la trattativa con il Valencia con una prima offerta di 40 milioni di euro. L'asta scatenatasi nell'ultimo mese ha permesso al club spagnolo di alzare le pretese fino a 60 milioni, cifra che al momento la Juve non può spendere. Certo che se dovesse partire Pogba…