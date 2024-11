Da Witsel a Yaya, da T. Silva a Robben. La top 11 dei parametri zero è fenomenale

Non solo il belga, obiettivo dichiarato della Juve, tra i nomi di livello con il contratto in scadenza nel 2017

TOP 11

Mai come quest’anno dal primo febbraio si possono fare colpi clamorosi a costo zero e ovviamente la Juve sta seguendo con grande interesse le novità a riguardo. Non solo Witsel, obiettivo dichiarato per i bianconeri già a gennaio, ma ci sono diversi altri campioni il cui contratto scadrà a giugno e potrebbero accordarsi a costo zero già dal primo febbraio con un altro club. Da Thiago Silva a Yaya Toure fino a Robben e Ibra, è una top 11 da favola: CONTINUA A LEGGERE

PORTIERE

Willy Caballero, classe 1981, in scadenza di contratto dopo tre anni al Manchester City

TERZINO DESTRO

Pablo Zabaleta, classe 1985, anche lui in scadenza di contratto con il Manchester City dopo ben 9 anni in Inghilterra

DIFENSORE CENTRALE

Thiago Silva, classe 1984, in scadenza di contratto dopo cinque stagioni al Paris Saint Germain

DIFENSORE CENTRALE

Pepe, classe 1983, in scadenza di contratto con il Real Madrid dopo 10 anni con le merengues

TERZINO SINISTRO

Jetro Willems, classe 1994, in scadenza di contratto con il PSV dopo 6 anni

MEDIANO

Fernandinho, classe 1985, in scadenza di contratto con il Manchester City dopo 4 stagioni in Premier

MEZZALA

Axel Witsel, classe 1989, in scadenza con lo Zenit San Pietroburgo dopo 5 anni

MEZZALA

Yaya Toure è forse il più chiacchierato viste le discussioni con Guardiola. Classe 1983, va in scadenza di contratto dopo sette anni.

ALA DESTRA

Arjen Robben è forse la miglior ala destra degli ultimi 7-8 anni a livello europeo. Classe 1984, può liberarsi dal Bayern dopo otto stagioni in Baviera.

ALA SINISTRA

Jesus Navas è l’ennesimo giocatore in scadenza del City, classe 1985, può lasciare Manchester dopo quattro anni.

ATTACCANTE

E che attaccante! Sempre lui, sempre Zlatan. Nonostante il passaggio allo United, Ibra infatti ha un solo anno di contratto e potrebbe lasciare Manchester e Mourinho a soli dodici mesi di distanza dal suo arrivo. Non finisce qua, la panchina se possibile è ancora più forte!

PANCHINA 1

Non vi convince la difesa? Tranquilli, le riserve valgono quanto i titolari! Da Sagna a Clichy, da Lichtsteiner a Evra, da Mertesacker a Ivanovic, bisogna solo scegliere il "parametro zero" preferito. E il centrocampo?

PANCHINA 2

Serve un mediano al posto di Fernandinho? Ci sono John Obi Mikel e Lucas Leiva pronti a dare esperienza, oppure se preferite un regista di qualità allora Santi Cazorla è il nome giusto. E l'attacco non è da meno!

PANCHINA 3

Se serve un bomber esperto che ha già vinto la Champions il nome giusto è quello di Fernando Torres, se invece si vuole fare un investimento su un giovane allora all-in su Saido Berahino, che a soli 23 anni è già nel giro della Nazionale inglese.