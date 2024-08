La Selecao che punta a vincere a Rio la prima medaglia d'oro olimpica per il Brasile ha tanti giocatori che accendono i sogni di tanti tifosi in Europa

OLIMPICA

L’oro della Nazionale maschile sarà uno degli obiettivi principali della spedizione brasiliana nell’Olimpiade di casa a Rio de Janeiro che inizierà tra circa 20 giorni. Sono tanti i talenti che saranno protagonisti, dal duo delle meraviglie Gabigol-Gabriel Jesus fino a Neymar, fuoriquota di lusso per un Brasile pronto a tutto per vincere l’oro. Non sono solo loro i protagonisti del mercato e dopo la caccia all’oro cercheranno di far sognare anche i tifosi del calcio europeo: CONTINUA A LEGGERE

CAIO

Un paio di mesi fa anche la Juventus ci ha messo gli occhi addosso, adesso secondo quanto riportato dal Brasile Rodrigo Caio è ad un passo dalla Lazio. Il centrale del San Paolo, sotto la scuderia di Jorge Mendes, potrebbe arrivare a Roma per circa 8-10 milioni di euro. >>>VAI AL PROSSIMO

GABIGOL

Uno degli obiettivi più importanti per il mercato della Juventus è Gabigol, con i bianconeri che sono pronti ad offrire quasi 20 milioni di euro per la stella del Santos. Per i bianconeri però non sarà facile arrivare a Gabigol visto che c’è la forte concorrenza di Chelsea e Barca sul forte attaccante classe ’96 brasiliano. >>>VAI AL PROSSIMO

MARQUINHOS

Una settimana rimane al Paris Saint Germain, la settimana dopo è a un passo dal Barcellona. Il futuro di Marquinhos è tutt’altro che chiaro, probabilmente rimarrà a Parigi ma non è da escludere un nuovo assalto dei blaugrana per l’ex difensore della Roma. >>>VAI AL PROSSIMO

GABRIEL JESUS

Barcellona, Inter e Real Madrid. No, non stiamo parlando della carriera di Ronaldo, più semplicemente queste sono le squadre interessate a Gabriel Jesus. Il talento classe ’97, non a caso, si sta facendo consigliare proprio dal Fenomeno per il suo futuro, che comunque fino a dicembre sarà quasi certamente ancora in Brasile. >>>VAI AL PROSSIMO

NEYMAR

Rinnovo faraonico, trasferimento record al Paris Saint Germain. Sono state tante le voci sul futuro di Neymar in queste settimane, anche se con ogni probabilità rimarrà a Barcellona e proverà a vincere nuovamente tutto con il tridente delle meraviglie composto con Messi e Suarez. Intanto giovedì ci saranno le visite mediche del quarto colpo bianconero: CONTINUA A LEGGERE