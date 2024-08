Cosa fanno gli ex calciatori? Dal poker ai politici, ecco tutti i mestieri

Molti giocatori in pensione hanno deciso di cambiare lavoro, ecco come hanno trovato occupazione

Quando c’è poca fantasia

Molti ex giocatori, poco lungimiranti o con tanta voglia di fare, hanno deciso di trovarsi un altro lavoro dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Tra i mestieri più gettonati c’è sicuramente quello dell’allenatore, che viene esercitato dalla stragrande maggioranza dei giocatori in pensione, ovviamente a livelli differenti. Tra gli ultimi che hanno intrapreso questa strada citiamo i fratelli Inzaghi e Giannichedda, ma gli esempi sono infiniti. VAI AL PROSSIMO

In cerca di fortuna

Ci sta poi chi ha deciso di provare a lanciarsi nel mondo degli affari. Parliamo dei giocatori diventati imprenditori, tra cui elenchiamo Fabio Cannavaro che ha tentato la fortuna con le pizze, Nervo nel settore immobiliare, Seedorf con la scuderia, Materazzi con gli sneakers ma soprattutto Beckham nel mondo del calcio. VAI AL PROSSIMO

Mai lontano dal calcio

Tra i giocatori che non riescono proprio ad allontanarsi dal mondo del pallone ci sono quelli che decidono di diventare commentatori tecnici. In questa categoria ci sono diversi esempi, da Beppe Bergomi a Salvatore Bagni, passando per Fulvio Collovati e Boban. VAI AL PROSSIMO

Il piacere dell’azzardo

Alcuni più temerari hanno tentato la via del poker. Tra questi ci sono grandi campioni come Ronaldo il Fenomeno e Bobo Vieri, ma a livello professionale ci sono giocatori come Dhorasoo, Sheringham e Brolin. VAI AL PROSSIMO

Alla conquista del potere

Tra i tanti mestieri c’è chi ha scelto quello del politico. Tra i casi più rinomati c’è Weah, candidato alla presidenza della Liberia nel 2005, e Kaladze, ministro dell’energia e delle risorse naturali in Georgia. In Italia invece abbiamo come esempio Rivera, che tra le altre cariche è stato anche sottosegretario alla Difesa. VAI AL PROSSIMO

In giro per il mondo

Anche in questa categoria ci sono persone che non si sono sapute allontanare dal calcio. Parliamo dei talent scout e dei consulenti delle società. Celebre esempio Leonardo, il brasiliano che ha lavorato per Milan, Inter e Psg. VAI AL PROSSIMO

Nelle sale

Dietro l’esempio di Pelè, che ha recitato in “Fuga per la vittoria”, molti ex calciatori si sono lanciati nel mondo dei film e della tv. Esempi ce ne sono diversi, da Valderrama a Vinnie Jones, ma anche Francesco Coco con “L’isola dei famosi”. VAI AL PROSSIMO

Il predicatore

Uno dei casi più particolari è quello di Taribo West, che dopo il ritiro dal calcio è diventato un pastore pentecostale di una chiesa fondata da lui chiamata “Shelter from the Storm” (rifugio dalla tempesta), dove accoglie prostitute ed immigrati. VAI AL PROSSIMO

Passione musicale

L’amore per la musica ha portato alcuni giocatori a trovare un nuovo impiego in questo mondo. Si va da Cissè, diventato ballerino, a Mendieta, che si è piazzato alla console come DJ Mendieta. Ultimo della lista Osvaldo, che vuole diventare una rock star.