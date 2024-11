Buffon nella top 10 delle bandiere d’Europa. Tanti campioni, ma il “Re” è uno solo

Quante stelle hanno deciso di legarsi a una maglia, dal calcio italiano allo spagnolo fino alle più fredde Russia e Ucraina

ORGOGLIO BASCO

Ci sono tanti campioni nella top 10 delle bandiere del calcio europeo, Campioni del Mondo e vincitori di Champions, ma alcuni hanno deciso di legarsi alla maglia rinunciando ai trofei. È il caso di Xabi Prieto, che dal 2003 difende i colori della sua Real Sociedad, facendo emergere il suo orgoglio basco.

CAMPIONE DI TUTTO

Chi invece ha vinto tutto quello che c'era da vincere è Don Andres Iniesta, che dal 2002 regala magie con la maglia del Barcellona.

SOLO QUI

Tante volte Daniele De Rossi ha potuto lasciare la Roma per andare a vincere, ma dal 2002 ad oggi il centrocampista romano ha sempre detto no a qualsiasi offerta.

IL MURO

Non sarà velocissimo, ma Andrey Berezutsky dal 2001 è l'emblema del CSKA Mosca e della Nazionale russa, un vero e proprio idolo in patria.

MOTORINO

Inarrestabile, capitano perfetto. Questo è Philipp Lahm, protagonista della Germania Campione del Mondo e dal 2001 bandiera del Bayern Monaco.

NUMERO UNO

Il numero uno dei numeri uno. Dal 2001 Gianluigi Buffon non ha mai tradito la Juventus, neanche nell'inferno della Serie B.

BOMBER

Sedici anni di amore interminabile, quelli tra Sergio Pellissier e il Chievo Verona. Dal 2000 l'attaccante segna gol a raffica per la squadra clivense.

DISCUSSO

Discutibile in alcuni suoi atteggiamenti fuori dal campo, John Terry è stato senza ombra di dubbio l'emblema del grande Chelsea degli ultimi 15 anni. Arrivato nel 1999, ha vinto tutto in maglia blues, anche se in questi diciassette anni di avventura con il Chelsea c'è stata una breve parentesi in prestito (6 partite) al Nottingham Forest

ORGOGLIO NAZIONALE

Quarantuno anni e non sentirli. Il portiere ucraino Oleksandr Shovkovskiy continua a difendere i pali della Dinamo Kiev, come fa dal 1993. Leggenda.

PRIMATO

Era il gennaio del 1993 quando Francesco Totti fu promosso in prima squadra. Quasi 25 anni di amore incondizionato per “il Capitano”