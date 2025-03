Zola su Yildiz: "Mi è piaciuto a tratti. Sulla Juve..."

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del rendimento dei bianconeri e di Yildiz.

Gianfranco Zola, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “L’ Inter che va sempre forte, il Napoli, la Juventus che mi sembra stia tornando nel giro, l’Atalanta. E poi squadre come Lazio, Fiorentina e Roma che lo rendono un campionato di livello, molto aperto. Si deciderà soltanto alla fine. Inter favorita, squadra forte in ogni reparto, con giocatori importanti. Conte è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo dalle sue squadre. Se poi ha una squadra di qualità come il Napoli, i risultati sono questi. Ha un gruppo con un grandissimo centrocampo, un grandissimo spirito di squadra in cui si aiutano tutti, in cui tutti soffrono quando c’è da soffrire. È l’atteggiamento con cui si arriva lontano”.

Su Yildiz

"Mi è piaciuto a tratti Kenan Yildiz, che con la Juventus ha fatto vedere giocate di qualità. Anche Lautaro da dicembre ha cambiato marcia, tornando a essere un giocatore devastante. E poi Charles De Ketelaere e Mateo Retegui: entrambi sono stati molto bravi con l'Atalanta".