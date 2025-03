News Juventus, il nuovo allenatore: nome clamoroso per il 2026!

Juventus tra calciomercato e nuovo allenatore

La Juventus sta continuando a lavorare per costruire qualcosa di grande e di importante in vista del prossimo futuro. Quello che è successo in questa stagione, ovviamente, non ha reso contento nessuno. Ed è per questa ragione che sotto sotto, pare che Giuntoli stia già ragionando sul da farsi in vista del prossimo anno. Thiago Motta resterà al suo posto oppure no? Questo è un interrogativo che sicuramente resterà tale ancora per qualche settimana. Allo stesso tempo, però, possiamo dire che forse qualche indiscrezione rispetto ai nomi che circolano, inizia ad esserci e noi oggi vogliamo provare a mettere ordine. I nomi degli allenatori possibili per la Juventus del futuro sono più di due o tre. Allo stesso tempo, però, bisognerà capire quelli che davvero potranno far parte di una rosa di papabili. Tra questi nomi, ce ne sono alcuni sicuramente più vicini rispetto ad altri e oggi, come detto, faremo ordine attraverso le nostre infografiche. Senza perdere tempo, partiamo subito dalla prima – dal meno probabile – per poi scorrerle via via tutte quante <<<