La Juventus, in questi giorni ha intensificato i contatti con il Paris Saint-Germain per definire il ritorno in bianconero di Randal Kolo Muani. L’obiettivo della dirigenza bianconera sembra essere delineato: convincere il club parigino a lasciar partire il centravanti francese con la formula del prestito.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, Giovanni Carnevali avrebbe messo sul piatto un’offerta di un prestito oneroso da 8-10 milioni di euro con obbligo di riscatto.

Il club bianconero punta a chiudere l'operazione entro il tetto massimo di 35 milioni a fronte di una richiesta iniziale di 40, facendo leva sul totale gradimento del calciatore che ha già bloccato un quinquennale da 5 milioni netti a stagione ed è impaziente di tornare dopo l'ottima parentesi vissuta nella prima metà del 2025.

Il PSG, dunque, potrebbe concedere un ulteriore sconto sulla cifra del cartellino di Kolo Muani, ed accettare anche un prestito con obbligo di riscatto a fine stagione. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per chiudere la trattativa.