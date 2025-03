Pavan: “Alla Juventus serve maggiore cattiveria offensiva”

Massimo Pavan ha parlato della produzione offensiva della Juventus: per il giornalista, i bianconeri dovrebbero osare qualcosa di più

Nel suo editoriale su TJ, Massimo Pavan ha analizzato i numeri e le caratteristiche della Juventus in vista della sfida all’Atalanta. Ecco un estratto delle sue parole: “La Juventus ha la miglior difesa della serie A, 21 fil subiti, meno di tutti, cinque in meno dell’Atalanta che ne ha subiti ventisei. Dalla parte opposta, però. I bianconeri di gol ne hanno realizzati quarantacinque, quarto attacco della serie A, ben quattordici in meno dell’Atalanta che di reti ne ha segnate cinquantanove ed è il secondo attacco proprio dopo l’Inter, con solo una rete di differenza. (…) In casa bianconera serve un maggiore cattiveria offensiva, esattamente da parte di tutti gli attaccanti della Juventus che contro Cagliari e Verona non sono riusciti ad essere troppo efficaci a livello offensivo ed hanno sbagliato troppe occasioni. E’ chiaro che a Torino si aspettano una maggiore capacità di incidere da parte di tutti”.

Pavan: “La poca incisività di Yildiz è un problema”

Il giornalista ha proseguito "In particolare i tifosi, ma non solo si aspettano che possa tornare al gol Kenan Yildiz, il numero dieci bianconero in stagione ha fatto delle ottime prestazioni ma purtroppo, spesso, di recente, non è riuscito ad incidere in zona gol e questo rappresenta il principale problema per la Juventus che vede un attacco non sempre efficace. Stasera per agguantare il terzo posto servirà una Juventus perfetta, capace di incidere dal punto di vista offensivo e capace di fare la differenza in zona goal, si questo si baserà il duello contro i nerazzurri".