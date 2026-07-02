Secondo quanto Juvenews.eu può svelarvi in esclusiva la concorrenza per il giocatore si sarebbe praticamente azzerata
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La Juve resta sola su MuharemovicLa Juventus sembra essere rimasta ormai da sola nella corsa a Tarik Muharemovic. Il difensore centrale classe 2003, oggi al Sassuolo e nel giro della nazionale bosniaca, continua a essere un nome molto caldo per il mercato bianconero.
La nostra esclusivaSecondo quanto Juvenews.eu può svelarvi in esclusiva la concorrenza per il giocatore si sarebbe praticamente azzerata. L’Inter, che nelle scorse settimane era stata accostata con forza al centrale neroverde, avrebbe infatti fatto un passo indietro, lasciando alla Juventus un margine di manovra decisamente più ampio. Una situazione che può favorire i bianconeri, soprattutto nella fase decisiva della trattativa. Senza altre offerte concrete sul tavolo, il Sassuolo potrebbe essere costretto a ragionare con maggiore apertura sulla proposta della Juve.
Il piano di CarnevaliLa Juventus vuole provare a chiudere l’operazione a condizioni favorevoli. L’obiettivo sarebbe quello di riportare Muharemovic a Torino sfruttando anche la particolare struttura dell’accordo legato alla futura rivendita.I bianconeri, infatti, vantano il 50% sulla futura cessione del difensore. Proprio per questo, l’idea sarebbe quella di convincere il Sassuolo a non spingersi oltre una valutazione complessiva da 30 milioni di euro. In questo modo, la Juventus potrebbe acquistare il cartellino del giocatore versando circa 15 milioni.Un incastro che, dal punto di vista economico, renderebbe l’operazione molto più sostenibile per il club bianconero. Carnevali conosce bene l’ambiente Sassuolo e potrebbe sfruttare anche questo aspetto per trovare la formula giusta e accelerare la chiusura.
Ritorno a Torino, ma da protagonistaPer Muharemovic si tratterebbe di un ritorno alla Juventus, ma con uno status completamente diverso rispetto al passato. Il difensore ha infatti già vissuto l’ambiente bianconero durante gli anni in Next Gen, senza però riuscire ad arrivare fino all’esordio in prima squadra.Adesso lo scenario potrebbe cambiare. Dopo l’esperienza al Sassuolo e il percorso di crescita compiuto nelle ultime stagioni, Muharemovic viene considerato un profilo pronto per rientrare dalla porta principale.La sensazione è che la trattativa possa entrare presto nella fase conclusiva. La Juventus ha il vantaggio di essere rimasta praticamente senza rivali, il giocatore piace e la formula economica può agevolare l’affare. Ora resta da trovare l’intesa definitiva con il Sassuolo.
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