Come già anticipato nelle scorse settimane, il futuro di Joao Mario sembra essere lontano da Torino. Il terzino portoghese, reduce dal prestito al Bologna, non farebbe parte del progetto di mister Spalletti e perciò è sulla lista dei partenti in casa Juventus. Il club bianconero, vorrebbe liberarsi del classe 2000 con una cessione a titolo definitivo, così da poter incassare un tesoretto da reinvestire in sede di mercato.

La richiesta della Juventus

La richiesta dellaper il cartellino di, sarebbe di. Sul giocatore si registra l’interesse delche della, con quest’ultima in leggero vantaggio sul club felsineo.

I viola, alla ricerca di un difensore da consegnare a Fabio Grosso, avrebbero già allacciato i contatti con l’agente del portoghese per capire la disponibilità e la fattibilità dell’operazione. Al momento non si registra ancora una vera e propria trattativa, ma non è escluso che nei prossimi giorni il club toscano decida di presentare la prima offerta ufficiale.