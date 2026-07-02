In casa Juventus, si starebbe studiando l’ipotesi di effettuare un doppio colpo a centrocampo per migliorare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, i nomi sul tavolo della dirigenza bianconera sono quelli di Franck Kessié e Stanislav Lobotka, ritenuti i profili ideali da consegnare a mister Spalletti.

Un’idea che può verificarsi in caso di partenza di Thuram

Tuttavia, tale ipotesi potrà verificarsi solamente in caso di una cessione di un top player a centrocampo. La dirigenza, sa perfettamente che per finanziare un simile doppio colpo in entrata risulta indispensabile monetizzare attraverso la partenza di Khephren Thuram. Il centrocampista francese, sarebbe finito nel mirino di diversi top club europei e, la Juve spera si possa scaturire un’asta così da far lievitare il prezzo del cartellino.

Per lasciar partire il giocatore, i bianconeri chiedono una cifra pari a 40 milioni di euro. Qualora una società dovesse presentarsi con tale somma, l’intero tesoretto incassato verrebbe reinvestito per lanciare l’assalto decisivo all’ivoriano e allo slovacco.