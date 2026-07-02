Dopo aver completato l’acquisto di Jeff Ekhator dal Genoa, la Juventus è ora al lavoro per definire e chiudere gli altri obiettivi di mercato. Su tale fronte, stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ritorno di Tarik Muharemovic in maglia bianconera è sempre più vicino. I contatti tra Giovanni Carnevali e la dirigenza emiliana si sono intensificati nelle ultime ore, evidenziando una forte e reciproca volontà di giungere a una definitiva fumata bianca.

Inoltre, anche il difensore bosniaco starebbe sciogliendo i propri dubbi e si sarebbe convinto a tornare a Torino, dove vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno dello scacchiere tattico di Luciano Spalletti.

Le cifre dell’affare

La Vecchia Signora potrà contare della clausola di rivendita fissata al 50% negli accordi raggiunti con il Sassuolo. Questo è un aspetto molto importante, poiché consentirà alla Juventus di prelevare il giocatore a cifre decisamente più basse. I prossimi giorni potranno essere decisivi per trovare la giusta quadra economica.