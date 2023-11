Zeegelar: “Vedrei bene Samardzic alla Juve, diventerà un top player”

Marvin Zeegelar, ex calciatore dell'Udinese, ha detto la sua a Tuttojuve.com sulla Juventus. Ecco le sue parole: "Il giocatore più forte che ho incontrato? Rispondo Dybala, era fortissimo. Mi colpiva sempre per il suo modo di giocare. Poi non posso non citare Cristiano Ronaldo, ma in generale la Juventus è sempre stata una squadra piena di campioni. Quella dell'ultimo scudetto era la Juve più forte contro cui ho giocato.