La Juventus continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, e uno dei nomi più caldi resta quello di Tarik Muharemovic. Il difensore, attualmente in forza al Sassuolo, sarebbe una richiesta di mister Spalletti e la dirigenza bianconera proverà ad accontentare il tecnico toscano.

Nella giornata di ieri, in occasione dell’apertura ufficiale della finestra estiva di mercato, Giovanni Carnevali ha avuto un incontro con Francesco Palmieri, procuratore del difensore bosniaco. Tra i tanti temi affrontati, si è parlato anche di un possibile ritorno del classe 2003 in maglia bianconera.

La posizione della Juventus

La società bianconera può vantare una corsia privilegiata nella corsa al difensore. Difatti, nell'accordo che aveva portatoalera stata inserita una clausola che garantisce ai bianconeri il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Un dettaglio che permette alla Vecchia Signora di trattare a condizioni economiche più favorevoli rispetto agli altri club interessati.

Nei prossimi giorni i discorsi tra le due società ci riserveranno delle importanti novità, con l’operazione che potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.