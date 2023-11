La Juventus infiamma il calciomercato: scelto il primo grandissimo colpo

SOS centrocampisti: da quando Pogba e Fagioli sono stati sospesi, il primo per doping e il secondo per calcioscommesse, la Juve si è ritrovata di colpo a corto di uomini. Nel giro di poche settimane i bianconeri sono passati dall'avere una rosa lunga e ricca di alternative a non averne affatto. Per fortuna la squadra di Allegri non partecipa alle coppe europee, ma la stagione è comunque lunga e ricca di impegni e per questo la Juve guarda già al prossimo mercato di gennaio . Giuntoli ha una lunga lista di obiettivi , ma c'è un favorito su tutti . Novità importanti.

Mercato Juve, Giuntoli ha scelto: ecco il favorito a centrocampo

Certi amori non finiscono mai, fanno giri lunghissimi e poi ritornano. Uno di questi è di certo quello della Juve per Rodrigo De Paul, nome accostato ai bianconeri sin dai tempi dell'Udinese. Il centrocampista argentino nel frattempo si è trasferito all'Atletico Madrid ed è diventato campione del mondo con l'Argentina, ma ora i bianconeri sono tornati a pensare a lui. In Spagna, infatti, De Paul non è insostituibile nella squadra di Simeone, tanto che il giocatore potrebbe lasciare Madrid in prestito. Se così fosse la Juve sarebbe molto interessata al suo cartellino, nome perfetto per caratteristiche tecniche e tattiche. Detto ciò, sempre parlando di Juventus, occhi aperti: poco fa è arrivata una notizia clamorosa su Conte <<<