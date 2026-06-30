Nel giorno di apertura del calciomercato estivo, direttamente da Rimini l’amministratore delegato della Juventus Giovanni Carnevali, ha fatto il punto su diverse trattative che vedono coinvolta la società bianconera. Di seguito le sue dichiarazioni.

Le parole di Giovanni Carnevali

Cosa significa essere alla Juve? “È un insieme di cose sia per quanto riguarda le emozioni, sicuramente che sono tante, ma soprattutto per le responsabilità. Sappiamo di dover fare un lavoro importante, ma

soprattutto dobbiamo cercare di non sbagliare

e di fare le cose nel modo giusto".

La trattativa per Kolo Muani? "E' una possibilità perché è già da tanto tempo che se ne parla. Sapete benissimo che ci sono state delle difficoltà precedentemente. Per cui si sta ricucendo anche un po' il rapporto con il PSG e stiamo portando avanti determinati discorsi, ma ci devono essere le condizioni giuste e accettabili e dopodiché dobbiamo concludere”

La trattativa con il Bologna per Miretti? "Per Miretti credo che non sia semplice arrivare alla chiusura per diversi motivi. Il primo riguarda Miretti: è un giocatore in cui crediamo molto e che riteniamo abbia un valore importante. E non abbiamo alcuna necessità di fare cessioni. Lo stesso discorso vale per Lucumí: esiste una clausola da 28 milioni, riconosciamo il valore del giocatore e il fatto che sia un profilo interessante, ma non a queste condizioni".