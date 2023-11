Calciomercato, Samardzic in pole per la Juve: De Paul l’alternativa

Tra Juventus e giocatore esisterebbe già un intesa di massima ma servirà trovare un accordo con l'Udinese. Rispetto all'estate, i friulani sarebbero più restii alla cessione, considerate le difficoltà di classifica. Non tramonta neppure l'ipotesi Rodrigo De Paul, parso ormai in secondo piano all'Atletico Madrid. Negli ultimi giorni sembrerebbe esserci un apertura del club iberico per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Formula consona alle esigenze dei bianconeri.