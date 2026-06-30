Direttamente dal proprio podcast, "Caffè Di Marzio", l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato dell’importanza di acquistare giovani italiani che possano fare bene nel nostro campionato. Leggiamo le sue parole:

"Mentre in Italia c'è stata simbolicamente l'apertura del calciomercato a Rimini, fortunatamente i calciatori di cui stiamo parlando proprio da ieri sera sono nomi giovani e italiani, e chissà che possa essere anche un segnale di cambiamento.

Speriamo che stia cambiando davvero anche un po' quella che è la tendenza del mercato italiano, pensare che Ekhator non vada all'estero e che possa rimanere in Italia, che la Juventus possa praticamente fare il primo acquisto dell'era Carnevali comprando dal Genoa un attaccante giovane 2006 che ha già segnato quattro gol in Serie A, sicuramente rappresenta un segnale".