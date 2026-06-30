La dirigenza bianconera continua a monitorare con molta attenzione il fronte delle uscite, e Nico Gonzalez rappresenta al momento il tavolo più caldo. L'esterno argentino, dopo l'esperienza vissuta nella scorsa stagione con la maglia dell'Atletico Madrid, potrebbe tornare definitivamente nel club madrileno.

I contatti tra le due società vanno avanti da diverse settimane, con l’obiettivo comune di chiudere la trattativa in tempi brevi.

La trattativa tra i due club

La scorsa estate la Juventus aveva ceduto Nico Gonzalez in prestito all'Atletico Madrid, inserendo nell'accordo anche un obbligo di riscatto. Tuttavia, le condizioni previste non si sono verificate e l’obbligo non è scattato. In particolare, il riscatto automatico sarebbe scattato qualora il giocatore avesse raggiunto il 60% delle presenze in Liga disputando almeno 45 minuti per partita.

Nonostante ciò, il club spagnolo non ha mai nascosto la volontà di trattenere il calciatore, ritenuto ancora un elemento prezioso per il progetto tecnico di Diego Simeone. Lo stesso giocatore, in più di una circostanza ha dichiarato di voler restare a Madrid, dove ha ritrovato la fiducia e la brillantezza che lo aveva contraddistinto nel periodo in cui vestiva la maglia della Fiorentina.

Le sensazioni restano dunque positive, con tutte le parti in causa che vogliono definire l’affare nel minor tempo possibile. L’operazione si dovrebbe chiudere per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Tesoretto che permetterà alla Juventus di operare con più tranquillità in sede di mercato.