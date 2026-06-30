Come riferito dallo stesso Giovanni Carnevali, il club bianconero è al lavoro con il Psg per ricucire i rapporti tra le due società e trovare la giusta quadra economica per definire l’affare Kolo Muani. L’incontro tenutosi ieri a Rimini, avrebbe dato segnali positivi, con il club parigino che si sarebbe mostrato favorevole alla partenza del centravanti francese.

L’attaccante sembra ora essere più vicino a vestire nuovamente la maglia bianconera, con un accordo che molto probabilmente si troverà su una cifra vicina ai 35 milioni di euro. L'obiettivo comune è quello di chiudere la trattativa in tempi brevi.

Il futuro di Openda e David

Il destino dei due attaccanti arrivati la scorsa estate, sembra invece essere lontano da Torino dopo solamente una stagione. Il centravanti belga, riscattato per via dell’obbligo inserito nel contatto con il Lipsia pesa a bilancio 42 milioni di euro, e la dirigenza bianconera avrà il compito di non svalutare totalmente il cartellino del giocatore. Proprio per tale motivo, al momento l’ipotesi più credibile è quella di un prestito in un club che permetta al classe 2000 di giocare e recuperare fiducia. Per ora si registra un’interesse dalla Francia, più precisamente dal Monaco e dal Lione.

Da capire invece il futuro di Jonathan David, fuori dal progetto o quasi per il club mentre lo stesso calciatore, dal Canada, lancia segnali relativi alla voglia di riscattarsi con la maglia della Juventus.

La trattativa per Jeff Ekhator

L'obiettivo di Carnevali è quello di mettere a disposizione di Luciano Spalletti tre attaccanti di livello in vista della prossima stagione. Su tale fronte l’altro profilo individuato dalla dirigenza bianconera è quello di Jeff Ekhator, classe 2006 di proprietà del Genoa.

La giornata di oggi, può essere decisiva per trovare gli accordi con il club ligure perché l'operazione potrebbe rientrare nel bilancio della stagione corrente. La Juve è pronta a offrire 15 milioni totali, compreso l'inserimento del cartellino del 20enne David Puczka.