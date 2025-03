Zazzaroni: “Motta? Non ha mai cambiato atteggiamento”

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del possibile cambio in panchina in bianconero.

Ivan Zazzaroni, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sul Corriere dello Sport: “Mancini e Tudor sono i due nomi caldi, gli allenatore preallertati che potrebbero quindi subentrate allo stesso Motta da un momento all’alto. Ma la domanda è: “Cosa potranno mai inventarsi? Quanti punti potranno raccogliere da Juve-Genoa a Venezia-Juve, passando per Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio e Udinese? Se è vero che Tudor conosce molto bene il mondo Juventus e che, nell’era Pirlo, avrebbe dovuto fare il secondo allenatore, lo è altrettanto che in termini di esperienza Roberto Mancini stravince il duello”.

Tra Tudor e Mancini

"Il punto sta quindi sulle condizioni contrattuali poste dai due candidati. Capitolo Motta. Neppure nel momento del bisogno, Thiago ha dimostrato di voler correggere il suo atteggiamento. Ora, se vuole rialzarsi o se i candidati a sostituirlo non dovessero accettare, ci si aspetta dallo stesso Motta una proposta di clausola che ne preveda l'uscita, da qui a 16 mesi. Perché La posta in palio, per la Juve, è altissima e il gioco vale la candela".