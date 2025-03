Panchina Juve, contro il Genoa l’ultima chance: due nomi per sostituire Motta

Contro il Genoa la Juve e soprattutto Thiago Motta non potranno sbagliare: due nomi per sostituire il tecnico

Giuntoli l’ha confermato senza giri di parole: la Juve crede in Thiago Motta, la dirigenza ha fiducia in lui. Questo vuol dire che l’allenatore è saldo sulla panchina bianconera? Non proprio, anzi. La fiducia è qualcosa che va conquistato e soprattutto difeso: se i risultati continueranno a essere negativi, allora il tecnico italo-brasiliano potrebbe davvero essere esonerato subito. Dopo le sconfitte pesantissime contro Atalanta e Fiorentina, ora Motta avrà a disposizione la pausa nazionale per chiarire le idee e prepararsi al meglio per il Genoa. Contro i rossoblù sarà la prova del nove: un’altra sconfitta e le ipotesi di addio anticipato aumenterebbero a dismisura.

Panchina Juve, due nomi per il post Motta

Ma se Thiago Motta dovesse davvero essere esonerato prima della fine della stagione, chi verrebbe chiamato al suo posto? Secondo il Corriere dello Sport le idee della dirigenza sono chiare: Tudor o Mancini. La prima ipotesi sembra quella più facile da seguire, visto che l’ex Lazio potrebbe accettare anche un contratto breve fino al termine della stagione. Più difficile invece arriva all’ex commissario tecnico della Nazionale, che invece accetterebbe di trasferirsi a Torino soltanto con un progetto più a lungo termine. Nel frattempo arrivano novità sulla panchina: Mancini ha deciso, verrà alla Juve <<<