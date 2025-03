Rassegna Juve – Tra sosta e cambio in panchina

Dai possibili scambi di calciomercato al possibile avvicendamento di Mancini in panchina: la rassegna sulla Juve.

Oggi è 22 marzo e la redazione di Juvenews vi augura una buona giornata. La Juventus, attualmente, sta lavorando alla Continassa senza i nazionali, che sono impegnati nelle varie partita in giro per il mondo. Intanto andiamo a vedere le prime pagine dei giornali sportivi, che hanno come tema principale i bianconeri, che sono in un momento complicato, con un potenziale cambio di allenatore alle porte. La Gazzetta dello Sport titola Mancini-Juve, sì, con il possibile addio di Thiago Motta, che nelle ultime settimane ha fatto precipitare la Vecchia Signora con risultati deludenti uno dopo l’altro. Il candidato numero uno è proprio Roberto Mancini, ex CT della Nazionale italiana e dell’Arabia Saudita.

Le altre prime pagine

Il Corriere dello Sport apre in prima pagine con "L'ultimo Thiago", considerando che potrebbero essere le ultime ore da allenatore della Vecchia Signora per l'ex Genoa e Bologna. Anche qui Mancini è dato come il favorito principale. Tuttosport invece parla di un clamoroso scambio tra Juve e Napoli tra Gatti e Osimhen, con i bianconeri alla ricerca di una punta e i partenopei alla ricerca di un difensore roccioso. E' uno scambio ancora da imbastire, ma iniziano già a circolare le prime voci.