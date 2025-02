Virgili su Sarri: “Alla Juve ha vinto con la squadra peggiore”

Aurelio Virgili, amico di Sarri, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del suo anno a Torino.

Aurelio Virgili, amico di Sarri, ex allenatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a RadioFirenzeViola: “Io lo vedo bene da tutte le parti perché ha fatto bene dappertutto. Alla Juventus ha avuto la peggiore degli ultimi anni ed ha vinto lo scudetto oltre che in semifinale di Champions League. La Lazio sta andando avanti sull’onda lunga di Sarri. Il curriculum parla chiaro, non è una forma di simpatia o fissazione. Leggo che i tifosi lo chiamano a gran voce a Firenze e la Fiorentina dovrebbe chiamarlo anche per portare entusiasmo con un progetto che duri nel tempo, almeno per 3-4 anni. Lasciamo le scommesse agli altri, le possono fare Empoli o piazze minori, ma non la Fiorentina”.

Su Sarri alla Fiorentina

"Certamente. Non ha bussato al Viola Park ma ha fatto intendere che l'idea di allenare la Fiorentina sia per lui un sogno antico. C'è più di qualcosa che lo lega alla maglia viola. Mi ha sempre chiesto di non dirlo perché in altre piazze potrebbero "ucciderlo". Che sia però l'uomo che potrebbe dare una strambata alla Fiorentina è una cosa banalissima e comprensibile da parte di tutti".