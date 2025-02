Juve, le statistiche sul match con l’Empoli

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche delle statistiche del match.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Juventus ed Empoli si affronteranno il 26 febbraio nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2024/2025, nella competizione che vede i bianconeri detentori del titolo dopo il successo nella scorsa edizione. Le due squadre scenderanno in campo mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino con fischio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 21:00. I PRECEDENTI IN CASA La Juventus ha perso solo una delle 17 gare casalinghe contro l’Empoli contando tutte le competizioni (14V, 2N): 1-0 in Serie A, il 28 agosto 2021 (rete decisiva di Leonardo Mancuso)”.

Le altre statistiche

“Dopo essere rimasta a secco in 10 delle precedenti 15 trasferte contro la Juventus tra tutte le competizioni, l’Empoli è andata a bersaglio in ognuna delle ultime due gare esterne contro i bianconeri; in generale la squadra toscana non ha mai segnato per tre match di fila nella propria storia contro questa avversaria. Dopo il successo per 4-1 del 2 febbraio in campionato, la Juventus potrebbe vincere due match casalinghi tra tutte le competizioni in una singola stagione contro l’Empoli solo per la seconda volta nella propria storia dopo il 2007/08 (3-0 in Serie A e 5-3 in Coppa Italia in quel caso). La Juventus ha passato il turno una volta raggiunti i quarti di finale di Coppa Italia in tutte le ultime cinque edizioni (dal 2019/20 al 2023/24): l’ultima volta che la squadra bianconera è stata eliminata ai quarti di finale risale alla stagione 2018/19 (sconfitta 3-0 a Bergamo contro l’Atalanta)”. Intanto ecco le notizie sulla Juve<<<