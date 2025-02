Juventus, i convocati per l’Empoli: out Savona

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della lista dei convocati.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato con la lista dei convocati: “Prosegue il cammino della Juventus, detentrice del titolo, in Coppa Italia. Nella serata di oggi, mercoledì 26 febbraio 2025, alle ore 21:00 i bianconeri affronteranno all’Allianz Stadium l’Empoli. Chi vincerà questa sfida raggiungerà in semifinale il Bologna. Mister Thiago Motta ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro i toscani. COPPA ITALIA | JUVENTUS-EMPOLI, I CONVOCATI 1 Perin 2 Alberto 4 Gatti 5 Locatelli 6 Kelly 7 Conceicao 8 Koopmeiners 9 Vlahovic 10 Yildiz 11 Gonzalez 16 McKennie 17 Adzic 19 Thuram 20 Kolo Muani 22 Weah 23 Pinsoglio 27 Cambiaso 29 Di Gregorio 40 Rouhi 41 Gil Puche 48 Pietrelli 51 Mbangula”

Le parole di D’Aversa

“Se ci sarà qualche giovane in campo? Sicuramente sì, ci sarà qualche giovane che può partire anche dall’inizio. L’ho sempre fatto in Coppa Italia e ci sono stati dei risultati. Devo ragionare su chi può essere più prestativo. Non andiamo a Torino per fare figure, dobbiamo andare in campo per cercare di fare la partita. In questo momento è difficile pensare in maniera positiva, ma a Torino abbiamo fatto bene qualche tempo fa. In questo momento dobbiamo pensare alla Coppa Italia, siamo stati talmente bravi in passato che non possiamo permetterci di non pensarci. Credo sia giusto che affrontiamo la partita nel modo giusto. Quando siamo sportivi si nasce col sogno di andare in certi stadi e contro avversari come la Juve”.