Verso Sassuolo – Juve: ricordando il gol di Kean allo scadere

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulle precedenti partite con il Sassuolo. Ecco il comunicato: "Trasferta insidiosa nel prossimo turno di campionato per la Juventus, di scena a Reggio Emilia per affrontare il Sassuolo. Calcio d’inizio alle ore 18, sabato 23 Settembre, con i ragazzi di Allegri chiamati a confermarsi dopo la splendida prestazione messa in mostra contro la Lazio. Un incrocio che richiama diversi match dal campionato 2013/14 in avanti, annata in cui i neroverdi si sono affacciati per la prima volta nel panorama della Serie A. Sono 10 le partite giocate al Mapei Stadium tra le due squadre nel massimo campionato italiano: 2 vittorie per gli emiliani, 2 pareggi e 6 successi della Juve. L’ultima volta, lo scorso 16 Aprile, fu il Sassuolo a vincere 1-0 grazie ad una rete segnata da Defrel. Per questo passaggio di Iconic Goals, il salto temporale ci porta ad un recente passato. Stagione 2021/22, la Juventus ha vissuto un girone d’andata a singhiozzo, di rincorsa verso le posizioni di vertice. Nel ritorno, però, la squadra di Max Allegri è riuscita ad inanellare una serie di buoni risultati che l’hanno presto proiettata verso la zona Champions. A 5 giornata dal termine la gara con il Sassuolo può scavare un solco sulle dirette inseguitrici, difendendo così la quarta piazza in classifica.

AVVIO SPRINT PER IL SASSUOLO CON RASPADORI, DYBALA PAREGGIA SUL TRAMONTO DEL PRIMO TEMPO. Il match comincia con un Sassuolo molto proposito, i ragazzi di Dionisi sfornano palle gol a ripetizione e solo un grande Szczesny evita lo svantaggio immediato. In sequenza ci provano Raspadori, Berardi e Scamacca, ma il polacco si fa trovare preparato. Al 39° i padroni di casa passano a condurre: azione in verticale, tutta nello stretto, curata dal tacco smarcante di Berardi e dalla conclusione potente di Raspadori; è l’1-0 neroverde. Lo schiaffo subito risveglia gli animi sopiti della Juventus, che comincia a rendersi pericolosa nella metà campo avversaria. Con il primo tempo agli sgoccioli, Dybala tira fuori dal cilindro un sinistro all’incrocio preciso e letale. Pareggio della svolta e squadre negli spogliatoi. LA JUVE CI PROVA, MA NON SFONDA. LA ZAMPATA DI KEAN NEL FINALE FA LA DIFFERENZA. La ripresa suona tutt’altra musica: Juve in controllo e padrona dei ritmi di gioco. Morata cerca con insistenza la via del gol, ma prima di testa trova un super Consigli sulla sua strada e più tardi manda a lato dopo una bella girata dal limite.

Il pari non può bastare e allora il mister decide di mandare in campo anche Moise Kean. Il classe 2000 va subito vicino alla rete del sorpasso: assist di De Sciglio da destra e anticipo in area dello stesso Kean, palla larga per centimetri. Il Sassuolo non esce più, ma il cronometro scorre. Minuto 89, altra azione bianconera con Kean che sposta la sfera in area e trova un diagonale velenoso e preciso tra le gambe del portiere. Colpo da rapace che vale l’Iconic Goal della settimana. Moise arriva così a 5 gol complessivi in campionato, altro sigillo dopo le marcature pesanti con Spezia, Roma e Empoli. La Juve ringrazia, vince 2-1 e allunga sulle rivali".

