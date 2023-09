Juve – Nuovo allarme per Allegri: le condizioni di Alex Sandro e Rabiot

L'allenamento mattutino della Juventus ha comportato qualche intoppo per mister Max Allegri. Nel corso della sessione, sia Alex Sandro che Adrien Rabiot non hanno portato a termine il lavoro con il gruppo. Il brasiliano si è dovuto fermare per un problema al muscolo della coscia sinistra. Il centrocampista francese invece ha subito una botta, così come Weston Mckennie. Mentre quest'ultimo ha ripreso la preparazione, Rabiot si è invece fermato.