Calciomercato Juve / Adesso sembra sicuro: “Al posto di Pogba arriva…”

Dopo la serie infinita di infortuni solo la positività al test antidoping avrebbe potuto rendere il ritorno di Pogba alla Juve più deludente. Il centrocampista francese sarebbe dovuto essere il top player della Vecchia Signora ma si è rivelato soltanto un gigantesco flop. In attesa dell'esito delle controanalisi è impossibile non chiedersi quale sarà il futuro del Polpo. Purtroppo per lui e per i bianconeri il rischio di un lungo stop è molto alto e per questo Giuntoli si è già messo alla ricerca di un sostituto: il giocatore perfetto c'è, ma sarà molto difficile acquistarlo.

Via Pogba? La Juve si muove sul mercato ma occhio al prezzo

Sostituire un giocatore come Pogba non sarà semplice ma la Juve ha il dovere di provarci e di farlo nel migliore dei modi. Sono tanti i nomi presi in considerazione dalla dirigenza bianconera e probabilmente il migliore è quello di Khephren Thuram. Il centrocampista del Nizza, fratello dell'attaccante dell'Inter, è un giocatore estremamente promettente e abile tanto in fase difensiva quanto in quella offensiva. Non a caso lo scorso anno il classe 2001 ha segnato 2 gol e fornito 3 assist nonostante giochi come mediano. Il francese sarebbe quindi il giocatore ideale, ma c'è un grosso problema: la valutazione di 40 milioni spaventa i bianconeri. Chissà che la società non possa fare uno sforzo importante per provare a portarlo a Torino il prossimo anno. Detto ciò, sempre parlando di futuro e di Juve, occhio: Giuntoli valuta anche altre opzioni. E pensa ad un nome che sarebbe a dir poco clamoroso <<<