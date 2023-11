Valenti: “Miretti sarà presto convocato da Spalletti in Nazionale”

Giovanni Valenti, allenatore, ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche di Miretti, calciatore della Juve. Ecco le sue parole sul centrocampista bianconero: "Il prossima ad arrivare in Nazionale A? Dico Miretti. L'ho allenato due anni alla Juventus: è un giocatore che ha troppa determinazione, è troppo motivato e serio per non arrivarci.