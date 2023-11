Scatto Juve per Fabian Ruiz: gli agenti dello spagnolo alla Continassa

Come riferito oggi da "Tuttosport", la Juventus accelera per Fabian Ruiz. L'idea della dirigenza è quella di regalare al proprio allenatore una mezz'ala di qualità, con capacità di far gol, imbucare i compagni e che possibilmente conosca già il nostro campionato. L'identikit porta proprio allo spagnolo ex Napoli, oggi in forza al Psg. Giuntoli lo aveva pescato nell'estate del 2018 dal Betis Siviglia, poi i francesi lo presero per 23 milioni di euro a soli 10 mesi dalla scadenza del contratto.

Scatto per Ruiz

In terra transalpina le cose non stanno andando benissimo, il mediano iberico non riesce a trovare sufficiente continuità con Luis Enrique: mai titolare in Champions, con appena 49 minuti in 4 partite. Meglio in Ligue 1, dove ha collezionato 1 gol e 1 assist in 11 presenze. Per queto motivo, Ruiz sta pensando di lasciare la Francia per tornare in Italia: valutazione inferiore ai 30 milioni. La Juventus potrebbe provare a chiedere un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Altro capitolo da affrontare, lo stipendio da 5 milioni netti a stagione che di certo non sono pochi. Si continua a lavorare, coi bianconeri che intendono limare tutti i dettagli per trovare la quadra definitiva già a gennaio.