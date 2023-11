Juve in nazionale: tutti gli impegni dei bianconeri

POLONIA (Szczesny) - Il secondo posto, pur con una partita in più, è a un solo punto per la Nazionale di Tek, che quindi si gioca tutte le sue carte con la Repubblica Ceca il 17, per poi attendere gli ultimi verdetti giocando un'amichevole con la Lettonia il 21.

ITALIA UNDER 21 (Miretti) - Doppio impegno in trasferta per gli Azzurrini, per le qualificazioni agli Europei di categoria: prima con San Marino il 16, poi con l'Irlanda il 21.