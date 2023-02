News Juve / La squadra chiede un incontro: cosa vuole fare Elkann

La situazione delicata in ottica societaria ha creato un sentimento di profonda ansia nel parco giocatori della Juventus. Massimiliano Allegri parla ogni giorno con i suoi ragazzi, cercando di tenere le vicende extra campo fuori dallo spogliatoio, ma secondo il Corriere della Sera, ci sarebbe riuscito fino ad un certo punto. Lo stesso tecnico bianconero nel post partita col Monza ha ammesso: "Non è facile mantenere la concentrazione. E' strano ritrovarsi a metà classifica".

Che succede ora?

Manca terribilmente la figura di Andrea Agnelli, una presenza costante negli uffici della Continassache riusciva con autorevolezza a tenere salda la società anche nei momenti difficili. La stessa squalifica del direttore sportivo Cherubini ha depauperato l'organigramma juventino. Il presidente Gianluca Ferrero e il nuovo ad Maurizio Scanavino non hanno l'esperienza e la confidenza tale per interfacciarsi con la squadra. Come rivelato dal Corriere della Sera, alcuni calciatori importanti della rosa vorrebbero chiedere un incontro a John Elkann per ottenere rassicurazioni sul futuro. L'ad di Exor dovrebbe confrontarsi con i giocatori bianconeri, non potendo tuttavia fornire garanzie, almeno non prima di marzo e aprile, quando sono attesi nuovi sviluppi sui vari filoni processuali. Ma attenzione perché stanno circolando già diverse voci di mercato, dal taglio Pogba al triplo colpo low cost: tutto nella nostra raffica<<<