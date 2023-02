Juve, la bomba del Corriere a poche ore dal match: “La nuova penalizzazione…”

Novità pesanti riportate dal Corriere dello Sport

Al centro delle nuove vicende processuali che coinvolgono la Juve c'è la manovra stipendi. Il procuratore Chinè ha chiesto una proroga di 40 giorni per approfondire le indagini. Possibile che arrivi un'altra stangata per la Vecchia Signora. L'udienza al Collegio di Garanzia dovrebbe andare in scena i primi giorni di marzo, quando la Procura Federale avrà già deferito i bianconeri per il nuovo filone di indagine. Secondo il Corriere dello Sport arriverà la richiesta di un'altra penalizzazione da 20 punti. E questo nella migliore delle ipotesi. Chiaro che una punizione del genere renderebbe complicata la stessa permanenza in Serie A della squadra piemontese, che sarebbe retrocessa all'ultimo posto in classifica. Ma attenzione perché stanno circolando già diverse voci di mercato, dal taglio Pogba al triplo colpo low cost: tutto nella nostra raffica<<<