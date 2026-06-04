Caccia al centravanti: Icardi entra nella lista

La Juventus continua a lavorare per ricostruire completamente il proprio reparto offensivo. L’addio ormai definito di Dusan Vlahovic, unito alle incertezze che riguardano altri attaccanti della rosa, costringe infatti la dirigenza bianconera a muoversi su più fronti contemporaneamente. L’obiettivo della società è chiaro: regalare a Luciano Spalletti almeno due nuovi centravanti in vista della prossima stagione. Il nome che continua a occupare il primo posto nelle preferenze bianconere resta quello di Randal Kolo Muani. Il francese vorrebbe tornare a Torino, ma l’operazione con il Paris Saint-Germain continua a essere complicata soprattutto dal punto di vista economico. Per questo motivo la Juventus continua a valutare profili alternativi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra questi sarebbe tornato anche il nome di Mauro Icardi. Negli ultimi giorni sarebbe infatti avvenuto un primo contatto esplorativo tra le parti.

Icardi piace, ma restano dubbi economici

L’interesse per Icardi non rappresenterebbe una novità assoluta. Già durante il mercato invernale il suo nome era stato preso in considerazione e il profilo dell’attaccante argentino sarebbe stato valutato positivamente anche dallo staff tecnico. Adesso la pista sarebbe tornata di attualità. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, al momento non esisterebbero accordi o trattative avanzate. Si tratterebbe piuttosto di un sondaggio iniziale per comprendere disponibilità, condizioni economiche e fattibilità complessiva dell’operazione. L’aspetto più delicato riguarda proprio i costi. Icardi arriva infatti da un contratto economicamente molto importante e qualsiasi operazione dovrebbe inevitabilmente passare da nuove condizioni salariali. Dal canto suo, l’argentino vedrebbe positivamente un ritorno in Italia.

Kolo Muani resta la priorità, ma la lista è lunga

La Juventus continua comunque a considerare Kolo Muani il principale obiettivo offensivo. L’eventuale ritorno del francese richiederebbe però un investimento significativo e una formula che possa soddisfare anche il Paris Saint-Germain. Parallelamente, la dirigenza mantiene aperte numerose alternative. Tra i nomi monitorati continuano infatti a circolare quelli di Alexander Sorloth, Gonçalo Ramos e Jean-Philippe Mateta. Più defilata, almeno al momento, la pista che porta a Gabriel Jesus, per il quale non emergerebbero contatti concreti. Una cosa appare comunque evidente: la Juventus sta costruendo il proprio nuovo attacco e le prossime settimane saranno decisive. E tra le varie opzioni, anche il nome di Icardi è tornato improvvisamente d’attualità.