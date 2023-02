Calciomercato Juventus / News clamorosa: “Si è offerto. Può arrivare a luglio”

La finestra invernale di calciomercato non ha riservato particolari botti in Serie A. La Juventus, dal canto proprio, ha ceduto solamente Weston McKennie in prestito al Leeds, senza concludere alcuna operazione in entrata. L'incerta situazione processuale della Vecchia Signora ha invitato la proprietà alla prudenza, ma in estate il club piemontese spera di poter tornare a chiudere operazioni importanti. Nella testa di Elkann non c'è alcun ridimensionamento, a meno che i magistrati non decidano di spedire la Juve in Serie B. Ma quest'ultima è un'eventualità che a Torino non considerano nemmeno.